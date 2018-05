Ikesaki abre desfile da área fashion em evento de inovação

A Ikesaki, a hiperloja do profissional de beleza, estará presente pela primeira vez no grande evento digital VTEX DAY 2018, nos dias 14 e 15 de maio no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. O evento é considerado um dos maiores da América Latina no setor de inovação, vendas multicanal e tecnologia no e-commerce. E a Ikesaki, que conta com mais de 50 anos de história de inovação, abrirá o desfile na Área Fashion do VTEX DAY junto a grandes marcas, será expositora, fará ação de Click Collect e ainda liderará um painel no evento.

#IkesakiFashion – A Área Fashion é uma das grandes novidades do VTEX DAY para a edição de 2018. A Ikesaki vai abrir o desfile que acontecerá nesta área exclusiva no evento, voltada ao segmento de moda e beleza, no dia 14 de maio, primeiro dia do evento, às 18h30. Em parceria com a Bio Extratus, a hiperloja vai mostrar a evolução da Beleza, desde a origem da humanidade. A Ikesaki também marcará presença nesta área em um espaço especial em que receberá celebridades, terá painéis interativos e ainda onde os visitantes poderão aproveitar serviços de cabelo, maquiagem, barbearia e manicure com pedraria nas unhas, em parceria com marcas como Bio Extratus, Maybelline, Koleston, Risqué, Aspa, Taiff, Barba Forte, entre outras.

Omnichannel – A Ikesaki vem avançando fortemente com o conceito de omnichannel, a integração entre lojas físicas, virtuais e compradores.

Os visitantes da Ikesaki participarão de ação inovadora de Click Collect e ganharão produtos de grandes marcas de beleza – Em 14 de maio, a Ikesaki, em parceria com a Stone, bonificará 300 visitantes com o valor de R$ 35,90, isentando a todos do pagamento do pedido e frete, para que possam comprar online na Ikesaki.com.br e retirar os pedidos na própria feira. O pedido será entregue pela transportadora Total no dia 15 de maio, no stand da marca.

Palestra sobre E-Commerce – No dia 14 de maio, a Ikesaki estará presente no painel de discussões às 17h50, sobre e-commerce, com a Head de Digital do Grupo Ikesaki E-Commerce, Edilaine Godoi, e a participação de representantes da indústria da Beleza.

O VTEX DAY vai discutir o e-commerce e o que impulsiona este setor. Participarão das discussões grandes especialistas mundiais no assunto, mais de 120 convidados entre nomes famosos nacionais e internacionais, como Marc Randolph, um dos fundadores da Netflix, Brian James McBride, chairman da ASOS.com, entre outros. A abertura será feita por Bruce Dickinson, investidor e líder da banda Iron Maiden. O evento está em sua 6ª edição e, neste ano, e deve receber este ano mais de 12 mil participantes, 130 expositores e mais de 150 palestrantes, em um espaço de 30.000 m2.

Serviço: VTEX DAY 2018

Data: 14 e 15 de maio

Local: SP Expo Brasil

Mais informações: http://vtexday.com/ e http://ingressosvtexday.vtex. com/

Sobre a Ikesaki – A Ikesaki é a hiperloja do profissional de beleza com mais de 50 anos de história de inovação em seu DNA. Fundada por Hirofumi Ikesaki, em 1964, no bairro da Liberdade, em São Paulo, a marca iniciou como o primeiro supermercado de produtos de beleza com um sistema de autosserviço de cosméticos. O modelo de varejo criado pela Ikesaki tem por base o respeito a todos os seus públicos, fornecimento de conteúdo e serviços exclusivos e evolução contínua, valorizando as marcas e produtos dos seus fornecedores. A marca conta hoje com sete hiperlojas no Brasil em milhares de metros quadrados e hiperloja online, todas mantendo o conceito original de ponto de venda com soluções completas, grande variedade de produtos e serviços e a melhor experiência de compra para os clientes em um ambiente 100% voltado para a beleza. Para saber mais acesse a Hiperloja Online, FB e Instagram. Central de atendimento: (11) 3122-6100.

Sobre o VTEX DAY – O VTEX DAY é maior evento da América Latina do segmento de vendas multicanal. A primeira edição do evento aconteceu em 2013, realizado pela VTEX, empresa líder global em cloud commerce que reuniu mais de 1 mil pessoas para assistir as 40 palestras nos 3 espaços. Nos anos seguintes, o congresso dobrou de público e tamanho, com 3.400 participantes, mais de 80 palestras e 6 salas simultâneas em 2014 e chegando a 10.300 pessoas, 12 salas e mais de 150 palestras em 2017. O palco do evento reuniu nomes de peso do mercado digital e do cenário brasileiro como Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do país, Andreas Weigend, ex-cientista chefe da Amazon, Richard Branson, empresário britânico e fundador do grupo Virgin e Paula Bellizia, presidente da Microsoft Brasil e o apresentador de TV, Marcelo Tas. A expectativa para 2018 é receber mais de 12 mil participantes.