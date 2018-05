Participação de visitantes é essencial para exposição interativa

Luís Felipe Soares



13/05/2018 | 07:15



O mundo das exposições parece um tanto quanto distante do universo infantil. Parte do desafio é tentar reunir obras que tentem se aproximar ao máximo do mundo dos pequenos visitantes. Tendo essa ideia em mente foi montado o projeto Yoyo – Tudo Que Vai, Volta, em cartaz no Sesc Belenzinho (Rua Padre Adelino, 1.000. Tel.: 2076-9700), em São Paulo, até 22 de julho, com entrada gratuita.

Trata-se de mostra coletiva com trabalhos de nove artistas diferentes que utilizaram muita criatividade para dialogar diretamente com as crianças convidadas a passar pelas atrações. O objetivo é que o passeio seja interativo o bastante para que as obras se revelem no contato que as pessoas terão com o que está montado, sejam desenhos feitos a partir de projeções de imagens de nuvens ou manivelas giradas que movem bondinhos.

A exposição Yoyo – Tudo Que Vai, Volta fica em cartaz no local de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 10h às 19h30.