Felicidade pode ter poder transformador

Luís Felipe Soares



13/05/2018 | 07:13



O desejo de renovar as esperanças por meio do pensamento positivo é o elemento mais importante por trás da história de As Aventuras de Poliana, nova aposta infantojuvenil do SBT. Entre tantos dramas espalhados pelo mundo, encontrar forças para tentar trazer energias boas para dentro de nós acaba por ser um desafio. É justamente mostrando essas superações que o programa tentará chamar a atenção do público a partir de quarta-feira, quando estreia na TV às 21h.

Após outros sucessos em sua faixa de novelas, como a versão Carrossel (2012-2013), a emissora deixa de lado adaptações de outros programas para buscar inspiração na literatura com o clássico Poliana. Segundo a autora, Íris Abravanel, seu contato com o livro ocorreu na infância e, desde então, tinha o desejo de passar para outras pessoas a ideia de que a felicidade pode ser transformadora.

A palavra-chave da atração é mudança. Ela ocorre quando Poliana (Sophia Valverde) deixa as viagens teatrais com a família pelo Brasil para morar em São Paulo, onde descobre que nem todos são bondosos como seus pais, inclusive a amargurada tia. Para enfrentar as dificuldades, ela vive a brincar cantando a canção do Jogo do Contente. O destino da menina cruza com o do sonhador João (Igor Jansen), corajoso o bastante para deixar para trás a mãe no sertão do Nordeste com o objetivo de conseguir melhor vida também na Capital paulista.

“É uma honra dar vida à Poliana. Ela é muito alegre e aprendi muito na questão de ver o lado bom das coisas, algo que desenvolvi com esse trabalho”, explica Sophia Valverde, 12 anos, que já teve passagens na TV como a Maria, de Chiquititas, e ao interpretar Dóris, de Cúmplices de Um Resgate. Desde o começo, a moradora da Vila Guarani, em Mauá, foi a primeira – e única – opção para ser Poliana. “(É) Uma nova fase. Foi uma surpresa ser a protagonista.”

As Aventuras de Poliana terá, inicialmente, cerca de 400 capítulos, para serem exibidos de segunda a sexta-feira. Ou seja, a trama deve ficar no ar por dois anos. O crescimento do elenco mirim ao longo do tempo faz parte do planejamento da produção para o desenvolvimento da história. O convite para que todos aprendam o Jogo do Contente está feito e pronto para durar bastante tempo.

Irmãos gêmeos estão prontos para aprontar

Parte da trama de As Aventuras de Poliana envolve os mistérios por trás do Sr. Pendleton, morador da maior casa na região, onde a protagonista irá morar. O personagem, com ar de vilão, também chama a atenção dos integrantes do Clube Magabe, formado por Mário e os gêmeos Gael e Benício (Kauan e Vinicius Siqueira), prontos para aprontar com tudo e todos, principalmente com Lorena, amiga com quem vivem a brigar.

“O Gael não gosta da Lorena e não quer que ela entre no clube dos meninos deles”, conta Kauan. “Boa parte das atividades do clube é organizada pelo Benício. Gostaria de ter um time como esse na vida real, seria muito legal”, diz Vinicius.

Aos 11 anos, os ex-moradores de Santo André deixaram a região e se mudaram para a cidade de Cajamar, no Interior, mais próxima do novo emprego. Segundo eles, lidar com a distância entre a casa e o SBT era complicado.

Acostumada a brincar com os amigos do prédio e andar de hoverboard, a dupla acaba de arrumar seu primeiro trabalho fixo na TV, uma vez que já realizou participação especial em Cúmplices de Um Resgate. “Atuar sempre foi um sonho e gostava de ver os atores trabalhando. Todas as partes da profissão são legais”, explica Kauan. “Está sendo especial porque não sabíamos que os dois seriam escolhidos para estar no elenco”, diz Vinicius. “Agora temos que vir quase todos os dias para gravar na parte da tarde (eles estudam de manhã) e temos personagens completos.”

Os irmãos agora contam os dias para que o projeto seja finalmente apresentado ao público – e desejam que seja o primeiro de muitos que estejam por vir na carreira. “A gente está bem ansioso para quarta-feira. Foi muito tempo de preparo e workshops para acertar tudo. Estamos loucos para ver as cenas”, revela Kauan.

Livro ganha edição renovada para atrair nova geração

Considerado um clássico da literatura infantojuvenil, Poliana (Editora Nova Fronteira, 192 páginas, R$ 39,90, em média) ganha edição renovada para aproveitar o lançamento da novela. O conto foi publicado originalmente em 1913, sendo o trabalho mais conhecido da escritora norte-americana Eleanor H. Porter (1868-1920).

A história mostra como o otimismo da protagonista entra em conflito com o jeito sério da tia, com quem começa a viver após perder os pais. “Paulina Harrington nem se ergueu da cadeira para receber a sobrinha. A arrogante senhora olhou para a menina por cima do livro que lia e só estendeu a mão, como se a palavra dever estivesse escrita em cada dedo”, diz um trecho. Com o passar do tempo, o convívio entre elas começa a mudar, influenciando a todos ao redor.<EM>

As Aventuras de Poliana conta com modernização de diversos elementos do livro, assim como o acréscimo de personagens especialmente para o programa do SBT.