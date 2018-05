Viagem especial em busca de informações do solo de Marte

Luís Felipe Soares



13/05/2018 | 07:11



Nova jornada para que o ser humano possa conhecer mais sobre Marte começou no início do mês. Já está em longa viagem sonda que a Nasa, a agência espacial norte-americana, enviou para nosso planeta vizinho com o objetivo de perfurar pela primeira vez seu solo e, talvez, conseguir informações nunca antes obtidas em outras missões.

O veículo, batizado de InSight (cujo nome, em inglês, junta as iniciais do projeto Investigação Sísmica, Geodésia e Transporte de Calor) será utilizado para analisar a estrutura da terra do Planeta Vermelho, obtendo registro em torno de sua geologia, ciência sobre a origem e história do local, após estudos de itens existentes no subsolo. Também espera-se que os cientistas possam ver como a vida de Marte mudou ao longo do tempo. Para isso, ele conta com broca com sonda térmica que irá perfurar o solo em até cinco metros.

A jornada, iniciada em base aérea na cidade de Vandenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos, deve durar cerca de seis meses, com previsão de chegada em 26 de novembro. O lançamento da expedição não tripulada estava marcado originalmente para ocorrer em 2016, mas acabou adiado por conta de vazamento inesperado em dois instrumentos meses antes da data. Uma vez no destino, o veículo deve se manter ativo por pelo menos 26 meses (pouco mais de dois anos).

Viagens anteriores para Marte – nove missões com sucesso – analisaram somente a superfície, com registros de vulcões, rochas e montanhas.