Em meio a escândalo de traição, Khloé Kardashian não planeja passar Dia das Mães com a família

11/05/2018 | 17:11



A situação está agitada entre os Kardashian-Jenner depois que Khloé Kardashian decidiu permanecer do lado de Tristan Thompson, seu namorado e pai de sua filha, True, em meio ao escândalo envolvendo vídeos em que ele aparece beijando outras mulheres, dias antes de Khloé dar à luz. Agora, de acordo com a People, a mamãe de primeira viagem não tem planos de passar o Dia das Mães, comemorado neste domingo, dia 13, com a família.

A decisão de Khloé de passar a data com o namorado não agrada nem um pouco sua mãe, Kris Jenner, e as irmãs, Kourtney e Kim Kardashian, bem como Kendall e Kylie Jenner.

- A família ainda não está feliz com Tristan e eles não desejam passar o Dia das Mães com ele. A decisão de Khloé de ficar com Tristan definitivamente causou atritos. Sua família não a visita há semanas. Tem sido difícil para Khloé, mas ela está fazendo o que acredita ser melhor para ela, contou uma fonte à revista.

Segundo a fonte, Khloé passará seu primeiro Dia das Mães com True, enquanto seu namorado estará em Boston para um jogo de seu time de basquete, Cleveland Cavaliers. Não se sabe se a socialite acompanhará o jogador na partida.

Apesar de todo o drama familiar, a fonte garantiu que Khloé está realmente feliz e empolgada em voltar para seus treinos.

Treta virtual

Se tratando da família Kardashian-Jenner, as interações nas redes sociais podem ser muito mais significativas do que em outras famílias e parece que Kim revelou o motivo pelo qual deixou de seguir o cunhado, Tristan Thompson.

De acordo com o Us Weekly, em sua participação no programa Live With Kelly and Ryan a socialite afirmou que o jogador de basquete a bloqueou, depois que ela se pronunciou sobre a traição, em entrevista à Ellen DeGeneres.

- Na última vez que eu estive na TV e respondi algumas questões sobre ela [Khloé], fui bloqueada nas redes sociais. E não foi por Khloé. Não, não, não.

Kim também falou sobre o marido, Kanye West, e não perdeu a oportunidade de fazer uma piadinha:

- Ele está indo muito bem. Ele está gravando, tem alguns álbuns sendo produzidos então está apenas focado nisso. Eu diria que ele me deu meu primeiro fio branco esta semana e eu o estou culpando por isso. Mas não, eles está realmente bem!

Debut no Instagram

Dando um respiro em meio a tanta confusão, Khloé, mamãe de primeira viagem, compartilhou sua primeira foto com True, um mês após seu nascimento, mas optou por esconder o rostinho da pequena. No clique, compartilhado nos Stories, é possível ver apenas os bracinhos da bebê.

Aliás, a socialite adotou uma postura diferente na rede social e desativou os comentários nas fotos em que aparece ao lado de Thompson - além de um clique que mostra o quartinho rosa da filha. Nas outras publicações, a opção de comentar aparece normalmente.