Das aulas ao mundo literário

Daniela Pegoraro



12/05/2018 | 07:00



Movida pela paixão literária, a professora de Língua Portuguesa Priscila Debly de Queiróz Tavares escrevia histórias, contos e poemas para seus alunos. Foi levando textos de sua criação para as salas de aula que seu primeiro livro, Espelho… Espelho Meu! Qual Será o Meu Destino? (Editora Uirapuru, 112 páginas, R$ 35, em média), ganhou forma. Escrita em parceria com Amanda de Araújo, que já foi sua aluna, a obra tem lançamento dia 17, às 19h, na EE Therezinha Sartori, em Mauá, escola onde Priscila também leciona.

A obra juvenil trata da personagem Anabelle, que passa pelos dilemas habituais de qualquer jovem. Entre os descritos nas páginas do livro, estão as questões da autoestima, mudanças no corpo, paixões e solidão na vida urbana, visto que a história se passa na cidade de São Paulo. “Questionar o papel da mulher também é uma parte importantíssima do livro, a fim de ensinar mais sobre igualdade aos leitores”, conta Priscila. Justamente por tratar do universo jovem que a escritora procurou coautoria com sua ex-aluna, hoje com 18 anos. “Já tinha escrito a metade do livro, mas precisava do ponto de vista de uma jovem na história”, relembra.

Escrita em 2015, a obra foi vencedora do concurso literário da editora Uirapuru, na categoria juvenil. A professora adianta que esta é só a primeira de outras que estão para vir, já que a publicação faz parte de uma trilogia e, o segundo, já está em andamento.

Além de imortalizar seu texto agora no livro, Priscila também fomenta leitura e escrita em adolescentes por meio de oficinas criativas. “Temos que mostrar para os alunos que eles podem ler o que desejam, não só os clássicos. Apresentar que também é possível escrever e que o universo do autor não é tão distante e diferente da realidade daquele jovem.” O objetivo, acrescenta, é fazer com o que o estudante se torne autor de sua própria obra.