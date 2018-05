Colisão entre caminhões deixa feridos no Rodoanel

Do Diário OnLine



11/05/2018 | 16:40



Dois caminhões colidiram na altura do km 52 do trecho leste do Rodoanel, na Capital, por volta das 15h45 desta sexta-feira. Segundo a SPMAR, concessionária que administra a via, há feridos e o atendimento está sendo feito no local, mas ainda não há informação sobre a gravidade.

Apesar de os caminhões transportarem produto perigoso, não houve derramamento na pista.

Duas pistas sentido Mauá estão interditadas.