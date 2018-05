Ribeirão Pires terá programação especial na Semana de Museus

Miriam Gimenes



14/05/2018 | 07:29



Ribeirão Pires terá programação especial, de hoje até sábado, em razão da 16ª Semana Nacional de Museus. História sobre um álbum do Beatles, do livro Guerra e Paz na Aldeia Global, do grupo Tefel (Teatro Felício Laurito) e do filme Romeu e Julieta, de Franco Zefirelli – todos completam cinco décadas de existência – estão entre os destaques.

O diretor de patrimônio cultural do município, Marcílio Duarte, diz que neste ano os encontros tomaram como base o tema da comemoração Museus Hiperconectados – Novas Abordagens, Novos Públicos. “Decidimos então explorar duas vertentes importantes: os 50 anos dos eventos que marcaram 1968, atendendo, assim, nova abordagem em busca de novo público e a hiperconexão que caracteriza a sociedade moderna no século 21. Na primeira vertente dos principais acontecimentos de 1968, destacamos a participação da juventude em quase todos, sempre como figura de proa.”

Foi um ano, de fato, de acontecimentos históricos: Martin Luther King e Bobby Kennedy foram assassinados, houve a Primavera de Praga contra o comunismo no Leste Europeu, a Grande Greve de Maio contra o capitalismo na França e que, no Brasil, explodiu a Tropicália e o AI-5. “Onde estava a juventude? Estava expressa em revistas, jornais, discos, enfim, na cultura pop”, acrescenta Duarte.

Por isso, a programação, que começa hoje, às 19h, no CEH (Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli, na Rua Miguel Prisco, 286), discute os 50 anos do White Album dos Beatles. Para tanto, haverá audição coletiva do LP e debate sobre as canções.

Na quarta-feira, às 14h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 220 ), será realizada, por jovens artistas da cidade, a performance Cidades Hiperconectadas: Onde Existimos?. Em seguida, às 15h, será feita a palestra 50 anos de Guerra e Paz na Aldeia Global, que abordará os principais pontos da obra do escritor Marshall McLuhan, que previu a internet.

Também no Anfiteatro, mas na quinta, a partir das 14h, o Grupo Tefel (Teatro Felício Laurito), o mais emblemático e mais importante grupo teatral de Ribeirão Pires, reunirá os antigos integrantes no evento 50 anos do Grupo Tefel.

E, por fim, no sábado, às 15h, será realizado o evento 50 anos de Romeu e Julieta, de Franco Zefirelli, no CEH. O filme é até hoje considerado a melhor adaptação da tragédia de Shakespeare para o cinema. Durante a atividade será realizada a audição da trilha sonora do filme, seguida pela exibição. Estão disponíveis 15 vagas para a atividade, e as inscrições devem ser feitas pelo site www.ceh-rp.site. A programação é gratuita e está no site www.ribeiraopires.sp.gov.br.<TL>