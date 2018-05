Em busca de nova chance

Miriam Gimenes



14/05/2018 | 07:28



A vida é feita de imprevistos. E é justamente um que muda – para o bem e para o mal –, definitivamente, a história de Beto Falcão (Emilio Dantas), cantor de axé que está com a carreira em decadência e, após um suposto acidente, ascende como um dos ‘mais famosos’ artistas da Bahia. Este será o fio condutor da trama escrita por João Emanuel Carneiro e Márcia Prates, Segundo Sol, que estreia hoje, às 21h, na Rede Globo. As direções artística e geral são de Dennis Carvalho.

Ambientada na Bahia, terra da diversidade cultural, do sincretismo, das belezas naturais e da culinária forte, a novela contará com esses ingredientes em seus capítulos e personagens. É nela que vive Beto, que fez fama como cantor de axé, mas há cerca de três anos experimenta o gosto amargo do ostracismo e a falta de companheirismo de sua namorada Karola (Deborah Secco).

Para sanar as dívidas contraídas por Remy (Vladimir Brichta), o irmão ‘ovelha negra’, administrador de sua carreira, ele aceita fazer um show em Aracaju, mas perde o voo. E o inacreditável acontece: o avião cai e todos acreditam que ele morreu. Rapidamente, o cantor vira mito por conta da ‘partida’ precoce.

Quando descobrem que Beto está vivo, Karola e Remy – que são amantes – a fim de surfar na onda desta fama repentina, o convencem a fugir.

E ele vai parar na fictícia ilha de Boiporá. É lá onde vive Luzia (Giovanna Antonelli), que ganha a vida e o sustento dos filhos pequenos catando mariscos, após ser abandonada pelo marido, Rapidamente se apaixonam e ele pensa em escrever nova história, junto com esta mulher. “A trama é calcada nas relações pessoais e familiares, no valor da família. Acredito muito em histórias de família para escrever novela. A trama vai contar a saga de Luzia, uma mãe buscando se reaproximar dos filhos, que precisou abandonar por diversas circunstâncias. O segundo sol significa a nova chance que ela vai ter para recompor sua vida. Todos nós podemos ter a oportunidade de um novo começo e somos os protagonistas dessa mudança”, explica o autor. Só que Karola, Remy e Laureta (Adriana Esteves) farão de tudo para separar o casal e evitar que Beto revele que está vivo.

Além do elenco de peso – Fabíula Nascimento, a andreense Letícia Colin, Chay Suede, Caco Ciocler, Luisa Arraes, José de Abreu, Arlete Salles, Francisco Cuoco, Thalita Carauta, entre outros – a trilha sonora também será um destaque à parte. “Queríamos trazer os grandes clássicos da axé music dos anos 1990, mas com algum diferencial. Então, reunimos canções lindas e contagiantes, que fazem parte da memória afetiva de quem viveu aquela época, regravadas por outros cantores, com arranjos novos. Conseguimos um resultado incrível”, comemora Dennis Carvalho. Entre os exemplos ele cita O Mais Belo dos Belos, com Alcione, Baianidade Nagô, com Maria Gadu, Beleza Rara, na voz de Thiaguinho, Beija-Flor, com Johnny Hooker, entre outras.