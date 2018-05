Obras do museu britânico Tate abrem mostra no Masp, na Capital

Vinícius Castelli



13/05/2018 | 07:00



Se você gosta muito de arte, mas não tem possibilidade de ir a museus em outros países, tem boa chance de explorar peças importantes sem ir muito longe. O Masp (Av. Paulista, 1.578), em São Paulo, oferece a possibilidade de contato com diversas obras importantes de museu britânico com a mostra Acervo em Transformação: Tate no Masp, que estreia na quinta-feira e segue até 16 de fevereiro. As entradas custam R$ 17 e R$ 35.

Quem for à mostra poderá apreciar obras como Dorelia in a Black Dress, assinda apelo escocês Gwen John . A peça, de 1903, foi criada durante inverno em Toulouse, na França. Sylvia Sleigh, do País de Gales, também integra a exposição com o quadro A Noiva, de 1949. Peças de L. S. Lowry, Francis Bacon, Ibrahim El-Salahi e Francis Newton Souza também podem ser vistas.

A mostra é fruto de parceria com o museu britânico Tate e integra programa de trocas do museu de São Paulo com outras instituições pelo mundo. “Com esse primeiro intercâmbio, o Masp reafirma seu compromisso em estimular leituras múltiplas, inclusivas e plurais na mostra Acervo em Transformação, mantendo-a viva e dinâmica, agora em diálogo com alguns trabalhos da Tate”, explica Adriano Pedrosa, diretor artístico do espaço.