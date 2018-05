Luana Piovani revela que possui uma forte coincidência com Bela Gil: - A gente tem uma história boa

11/05/2018 | 15:11



Luana Piovani mostrou os bastidores das gravações da nova temporada do programa de Bela Gil, já que participou de um dos episódios. Em um vlog mega divertido, a loira revelou que ela possui uma forte coincidência com a cozinheira, já que Bela morou no apartamento que Luana costumava morar quando estava em Nova York, nos Estados Unidos.

- Depois que ela ficou lá seis meses/um ano, ela passou uma temporada no meu apartamento. Então a gente tem uma história boa. A gente compartilha de uma mesma energia, que é muito importante: o nosso lar.

Ela também compartilhou detalhes da gravação e destacou a parte onde falou sobre sua alimentação.

- No dia a dia a minha alimentação é mais equilibrada. Eu troco o pão pela tapioca. Eu prefiro coisas sem lactose. Eu me exercito.

E também sobre como fez a introdução alimentar aos filhos.

- Eu não me preocupo ao extremo muito com nada. Introduzi de leve, assim como o pediatra sempre mandou. Sempre com sal rosa. E hoje eles comem superbem.