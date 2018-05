Apostando na diversidade, Rihanna lança sua primeira linha de lingerie

11/05/2018 | 14:50



"Se eu estou usando uma camiseta, eu não uso sutiã. Se eu uso sutiã, uso só ele", disse Rihanna em 2014 para a Vogue America. E como ela dita tendências, o mundo ficou aguardando o momento que ela criaria sutiãs bonitos o suficiente para as mulheres saírem de casa usando apenas eles. E esse dia chegou.

Nesta sexta, 11, Rihanna lançou oficialmente a marca Savage x Fenty, mais uma parte de seu império em construção no mundo da moda. E, assim como a Fenty Beauty, a linha aposta na diversidade que não é tão comum em outras lojas do segmento, fazendo lingeries em 36 tamanhos diferentes e com sete tons de nude, que servem desde pessoas albinas até negras retintas.

Os produtos custam de 15,95 dólares, cerca de R$ 57 (uma calcinha de microfibra) até 119,90 dólares, aproximadamente R$ 430 (macacão de renda preto). Mas quem estiver interessado nos produtos, é melhor se apressar, porque vários itens já estão esgotados.