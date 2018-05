Renato Gaúcho fecha treino do Grêmio e mantém dúvida no meio-campo para Gre-Nal

11/05/2018 | 14:04



O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio nesta sexta-feira e divulgou a lista de relacionados com força máxima para o clássico contra o Internacional, sábado, às 16 horas, na Arena Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A única dúvida na formação titular é sobre o substituto de Ramiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Alisson complete a formação do meio-campo, que conta com Arthur, Maicon e Everton.

O lateral-direito Léo Moura não participou das atividades desta sexta-feira, mas entrou para a lista do clássico e deve ser titular. O centroavante Jael, reserva da equipe, ficará de fora do Gre-Nal por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

O Grêmio atualmente ocupa a quinta colocação na tabela, com sete pontos. Para o clássico, a equipe deve entrar em campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur, Alisson, Luan e Everton; André.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Zagueiros - Bressan, Geromel e Kannemann.

Laterais - Cortez, Leonardo, Léo Moura, Madson e Marcelo Oliveira.

Meio-campistas - Arthur, Cícero, Jaílson, Kaio, Lima, Maicon, Michel, Thaciano e Thonny Anderson.

Atacantes - Alisson, André, Everton, Luan, Maicosuel e Pepê.