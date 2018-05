Ticiane Pinheiro grava vídeo de noite de beleza ao lado de Rafinha

11/05/2018 | 14:11



Pelo jeito, Ticiane está adorando fazer vídeos ao lado de sua filha, Rafaella Justus. As duas já haviam gravado um vídeo respondendo perguntas dos fãs juntas, e o tema da vez foi noite de beleza!

No vídeo, Rafinha ajuda Tici a fazer uma máscara de carvão e depois a loira passa em seu rosto. Rafinha brinca dizendo que aquilo está nojento e fala baixinho para a câmera que a mãe está estranha.

Depois Tici resolve ir dar um susto no marido, César Tralli. Eis então que surgiu a ideia de as duas saírem dando sustos em várias pessoas no prédio em que moram!

Elas tentaram assustar vizinhos conhecidos e desconhecidos, passaram na academia para assustar Tralli novamente e até seu personal foi vítima. Mas as pessoas acabaram mais estranhando e rindo da situação do que realmente levando um susto!