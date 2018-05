Astrid Fontenelle conta que foi o filho que a deu forças para ela lutar contra o lúpus

11/05/2018 | 14:11



Atualmente apresentando o programa Saia Justa, no GNT, Astrid Fontenelle descobriu em 2012 que tinha lúpus e, desde então, sua vida mudou. A apresentadora precisou ficar internada algumas vezes, mas apesar disso, não deixa que a doença a abale. Em entrevista ao Bem Estar, Astrid contou como descobriu a doença.

- Passei um ano muito mal, o negócio foi se agravando e eu comecei a ter um inchaço nas mãos, até que chegou um momento que eu não conseguia nem pegar no volante do carro. O corpo fala, emite sinais.

Desde então, Astrid compara sua experiência com uma correnteza, dizendo que foi turbulento no início, depois as coisas melhoraram e foram indo com altos e baixos. A apresentadora chegou a emagrecer 14 quilos, precisou parar de trabalhar e seu cabelo começou a cair.

- Mas o que mais me doeu foi ter que descer do salto. Eu comecei a ter muitas dores nas articulações e passei a usar tênis. Ainda gravo o Saia Justa de salto, mas só porque fico o tempo todo sentada. Na minha rotina, só rasteirinha e tênis. Estou sempre assim.

Astrid ainda contou de onde tira forças para lutar contra sua doença: sua família.

- O Gabriel é meu filho do coração, ele foi adotado. E uma das coisas que eu pensava era: ele não vai perder a segunda mãe. Ele não merece passar por isso, já perdeu uma, a mim ele não vai perder. Então foquei que precisava ficar boa. E eu fiquei.

Hoje em dia a apresentadora leva uma vida normal e só toma cuidados em tomar os remédios que precisa, se proteger do sol e usar a própria maquiagem para não correr o risco de pegar infecções.

- Eu me sinto ótima e não dou a menor bola para o lúpus. Tenho mais o que fazer!

Inspiradora, né?