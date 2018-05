Filho de ator de Sons of Anarchy comete suicídio

11/05/2018 | 13:11



David Labrava, mais conhecido por ter interpretado Happy em Sons of Anarchy, contou uma dolorosa notícia aos seus fãs, por meio do Instagram. Junto com a foto de seu filho, Tycho, ainda pequeno, o astro anunciou que o menino de 16 anos de idade havia tirado a própria vida.

Na legenda, explicou:

Nunca em um milhão de lágrimas eu achei que estaria postando isto. Este é o meu menino, Tycho. Ele tirou a própria vida dias atrás aos 16 anos de idade. Ele sofria com uma depressão que nós não conseguíamos ver porque ele era uma criança feliz. Se comuniquem com as pessoas que vocês amam, pode não haver sinais. Amem-os. Estou quebrado.