Cleo abusa da sensualidade em clipe de Jungle Kid

11/05/2018 | 13:11



Cleo Pires lançou seu primeiro clipe na última quinta-feira, dia 10, e está simplesmente... Cleo! O vídeo da música Jungle Kid faz parte do EP que leva o mesmo nome, lançado em meados de março. O trabalho conta com cinco músicas, cantadas em português e inglês.

Em cenas monocromáticas, Cleo abusou da sensualidade, vestindo apenas lingerie - corset nude e personalizados, com os dizeres wild kid (criança selvagem, em português), hotpant com correntes e body com fivelas, no maior clima rocker.

No Instagram, a cantora disse que o clipe é a realização de um sonho e se disse muito feliz, completamente apaixonada pelo resultado e extremamente grata por tudo isso.