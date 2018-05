Selena Gomez confessa que ficou apavorada em lançar um novo álbum

11/05/2018 | 13:11



Selena Gomez lançou na última quinta-feira, dia 10, seu mais novo single, Back To You, e pouco depois já deu entrevista à rádio Beats 1 falando sobre seus novos projetos.

- Eu me sinto muito bem. Tenho tantas coisas incríveis vindo. Sinto que é o meu momento e estou indo no meu ritmo. Não estou tentando jogar um monte de músicas na cara das pessoas até que eu esteja pronta.

A cantora também falou sobre a série 13 Reasons Why, da qual faz parte do time de produtores. Para ela, o maior aprendizado que teve com a série foi de como é possível causar um impacto e contou que quando algo causa uma repercussão tão grande quanto a da primeira temporada, seja ela positiva ou negativa, indica que um progresso está sendo feito.

- É uma forma de fazer as pessoas acordarem, mostrar que é isso que acontece, isso é vida real. Tenho visto muitos pais e filhos abrirem as portas para uma comunicação saudável. Não conseguiríamos estas conquistas se não corrêssemos esses riscos.

Quanto ao single Back To You, ele foi como um presente que a cantora quis dar para a segunda temporada.

- Desta vez foi diferente. A primeira música que fiz para 13 Reasons Why, era especificamente para a série, eu queria que Back To You tivesse uma bela mensagem de forma complicada, mas divertida. Basicamente acho que esta música é um projeto especial meu que eu queria dar para a segunda temporada da série.

Quando questionada sobre o que o público pode esperar de seus próximos projetos e do que está por vir, Selena falou que está tentando pensar mais com o cérebro e menos com o coração e que está trabalhando em muitas coisas pessoais e no geral está animada.

A cantora também revelou que ficou apavorada com a ideia de lançar um novo álbum, porque sente que o próximo sempre precisa ser melhor que o anterior.

- Eu esperei porque queria que ele fosse ótimo. Se eu não tivesse esperado por um ano ou dois, não teria tido as melhores músicas que já tive.

Por fim, Selena falou um pouco sobre sua saúde, dizendo que ela gosta de ser honesta em relação a esse assunto porque não quer esconder qualquer imperfeição ou problema que esteja passando.

- Amo as pessoas se preocupando e estou cuidando muito bem de mim. Às vezes é simplesmente difícil superar certas coisas, mas precisamos ir lidando aos poucos com elas. Um passo de cada vez.