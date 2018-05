April morreu? Saiba tudo o que rolou no último episódio de Grey's Anatomy!

11/05/2018 | 13:11



Como você viu, as atrizes Sarah Drew e Jessica Capshaw, intérpretes de April e Arizona respectivamente, deixaram o elenco da série Grey's Anatomy. A notícia foi dada cerca de dois meses antes do episódio exibido na última quinta-feira, dia 10, onde demos adeus para as duas médicas na trama. E se você quer saber qual foi o destino de ambas, aqui vai uma review do episódio 23 da 14ª temporada do seriado, Cold As Ice. Nem é preciso dizer que essa matéria contém spoilers, né? Cuidado!

Para começar, Arizona pede demissão à Bailey. Ela alega que irá se mudar para Nova York porque Sofia não está feliz, e pede para que a médica fique feliz por ela. Bailey, então, dá um discurso contando o que pensou na primeira vez que viu Arizona e como se tornou um grande privilégio poder tê-la em sua vida e em seu ambiente de trabalho. Quanto amor, né?

Quem também apareceu foi a querida Dra. Herman, a mentora de Arizona. Ela ainda continua cega e, embora não tenha mantido muito contato com a médica, mencionou que ela fez 76 procedimentos desde a última vez que se viram. Ou seja: mesmo de longe, Herman mostrou que estava acompanhando toda a trajetória de Arizona como cirurgiã fetal.

De repente, um paciente chega ao pronto-socorro do hospital. Sua identidade? Matthew Taylor, ex-noivo de April. Ele contou que havia tombado seu carro e perguntou se April também tinha sido trazida ao Grey Sloan. Bailey, Meredith, Webber e os paramédicos começam a questionar o paradeiro de April e parte da equipe volta ao local do acidente de Matthew para tentar encontrá-la.

Owen acaba achando April e manda uma mensagem de texto à Meredith, dizendo que a médica está em péssimas condições. Ela, que conversava com Jackson na hora, decide omitir o que tinha acontecido até saber de mais detalhes. Quando April chega ao hospital, todos os médicos fazem de tudo para salvá-la. Os doutores, então, a levam para a sala de cirurgia.

Após muita insistência, Maggie afirma que sentiu um ritmo cardíaco quando todos pareciam ter desistido. A essa altura, Jackson já sabe da tragédia e senta ao lado de April na sala de cirurgia. Maggie usa o desfibrilador e é então que, milagrosamente, o coração de April volta a bater.

Arizona revela que April e Matthew estão juntos novamente. Afinal, a médica havia perdido um filho e o paramédico havia perdido sua esposa. Era por isso que eles estavam juntos no momento do acidente - para a surpresa de todos.

Jackson, mesmo sem ter nenhuma religião, começa a rezar pela vida de April na UTI. É então que ela aperta a mão do ex e abre seus olhos. Sim, ela está viva e irá se recuperar! Boa notícia para quem gosta da personagem, né?

Herman, então diz que gostaria de criar a Instituição Herman-Robbins para a Saúde das Mulheres. Arizona pergunta se elas podem fazer isso em Nova York, e sua tutora concorda. Parece, então, que Arizona terá o seu merecido final feliz.

Despedida

Diversos posts no Instagram foram feitos após a exibição do episódio. Confira como foi a despedida das atrizes abaixo:

Primeiramente, Jesse arrasou muito nesse cena. Sua performance me destruiu. Uau. Em segundo lugar, para mim, esta foto fala muito sobre nossa parceria. Jesse e eu tivemos algumas histórias muito interessantes para contar ao longo dos anos e houve muitos momentos em que realmente precisávamos nos apoiar um no outro para passar por eles. E nós fizemos. Para citar alguns: a morte de Samuel, a assinatura de papéis de divórcio, quando Harriet foi cortada de mim (Jesse estava no set fazendo aquele telefonema), quando April diz a Jackson que ela precisa se mudar porque é muito difícil. A cena aqui onde Jackson reza em cima de April foi um desses momentos. Foi angustiante para mim, porque eu queria tanto estender a mão e oferecer-lhe apoio na cena - para deixá-lo se apoiar em mim - porque é isso o que fazemos um para o outro - mas eu tive que ficar lá inconsciente, deixando-o fazer o seu belo trabalho sozinho. Então, depois que ele terminou sua cena, eu estendi a mão para abraçá-lo e nosso maquiador @loveeani tirou a foto. Nossa parceria neste programa tem sido tão doce, tão colaborativa, tão desafiadora (da melhor maneira absoluta). Temos que contar histórias que realmente importam, que se estenderam e proporcionaram um espaço seguro para as pessoas amarem, rirem, lamentarem e crescerem. Eu serei eternamente grato ao meu co-capitão pelos 9 anos de amizade e pela oportunidade de contar histórias tão bonitas juntas. Obrigado, Jesse.

Aqui estão algumas das minhas pessoas favoritas no planeta. Enquanto filmava esta cena, meu coração estava tão cheio de alegria e tristeza ao mesmo tempo que era quase insuportável. Enquanto eu olhava para todos esses lindos rostos, sorrindo para mim com tanto amor, feliz por ver April viva e bem, fiquei triste com a realidade de não estar com todas essas pessoas no mesmo lugar da mesma maneira, nunca mais. Mas, eu também superei com a alegria de ter tido a oportunidade da minha vida de conhecer pessoas tão maravilhosas que amei, e que me amaram muito bem por 9 anos. Durante uma pausa na cena, senti as lágrimas chegando e olhei e fiz contato visual com Caterina e Chandra e eles me levaram e me deixaram sentir meus sentimentos por todos eles. Foi um momento tão doce de amizade. O que eu continuo experimentando desde o momento em que fui liberada, é a tremenda alegria que está presente no meio da minha tristeza. Foi horrível me pedirem para deixar minha família de 9 anos, e experimentei uma profunda e profunda tristeza por isso, MAS também fico tão animada com meu elenco, minha equipe, os fãs e minha família de maneiras tão extraordinárias, que eu não trocaria por nenhum outro momento no mundo. Eu continuo descrevendo minha experiência nos últimos dois meses como sendo "bombardeada de amor" porque entre as conversas, os abraços, as cartas, os tweets, o avião (!), isso é realmente o que eu senti. Bombardeada de amor. Na sequência em que fui liberada, fiquei impressionada com a gratidão e me senti profundamente amada. Estou tão humilde e tão agradecida.

Enquanto estávamos no meio da filmagem desta cena, pouco antes da minha cobertura, ocorreu-me que esta seria a última cena de April e Bailey juntss. Quando eu percebi isso, eu tive que cantar músicas felizes para mim mesma, para evitar que eu desmoronasse enquanto a câmera estava em mim. Assim que terminamos a cena, eu me desconectei de todos os fios o mais rápido que pude e corri para os braços de Chandra, e Kelly capturou esse momento entre nós duas. Chandra tem sido uma verdadeira amiga e mentora para mim, como atriz, diretora e humana. Eu admiro sua força de caráter e sua determinação de escolher a alegria em todas as circunstâncias. Eu quero ser como ela quando crescer. No meu último dia de filmagem, ela me deu uma carta de despedida que havia escrito de Bailey a April. Foi o presente mais incrível que eu nunca soube que precisava. Isso me ajudou a ganhar perspectiva, me lembrou do meu valor e trouxe tudo em volta para mim. Eu amo Chandra.

Sétima temporada... foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos... Acidente de carro, gravidez (na vida real e na TV ), nascimentos (na vida real e na TV), salvamos vidas, perdemos vidas, casamentos, términos, momentos hilários e corações partidos. Resiliência, determinação, perseverança e um trabalho insanamente difícil. E um episódio musical no topo. E agradeço por tudo isso. @shondarhimes quebrando tetos de vidro com amor é amor, é amor, é amor...