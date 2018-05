Após briga com Fran no Power Couple, Nadja dispara: - Ela se deu mal, otária

11/05/2018 | 10:11



O clima está cada vez mais quente na casa do Power Couple. Depois da última eliminação, a prova de quinta-feira, dia 10, fez com que os ânimos de Fran e Nadja se exaltassem. Antes da disputa, elas tiveram um arranca rabo que rendeu muitos comentários na casa depois da prova. A discussão entre as duas começou quando Fran disse que gostaria que mais pessoas saíssem do confinamento para que houvesse mais espaço no sofá. Nadja ficou incomodada e as duas trocaram farpas.

- Hoje quando a gente estava descendo para o campo de prova, ela colocou a mão na minha cara. Realmente eu quero que saia mais gente, eu quero ganhar. Se você quer ficar no jogo com todo mundo você não vai ganhar nunca, explicou Fran para Diego no quarto.

- Ela pegou o meu perfil e está me alfinetando para arrumar confusão. Mas se ela acha que ia me desestruturar, ela se deu mal, otária, disse Nadja ao Vinicius D''Black enquanto contava o seu lado da história.

E Fran ainda continuou:

- Agora ela nem fala comigo. Ela vai ficar de tititi pelos cantos.

E Nadja também deu o seu parecer sobre como deve se comportar:

- Eu estou ligada e firme. Agora estou com sangue no olho, meu filho. Quem quiser, venha, porque ninguém vai mais conseguir me desestruturar não.

Mas não foi só isso que rolou no programa, que rendeu discussões e polêmicas entre os casais restantes no confinamento. A prova foi bastante comentada, já que divididos entre homens e mulheres, as esposas precisavam adivinhar qual marido teria sido o autor de determinada frase. Caso errassem, seus maridos eram punidos com choques no pescoço.

Por conta disso, Tati Minerato e Marcelo foram os que mais brigaram pelo resultado da prova, e a modelo chegou a berrar com o marido, o qual ficou irritado quando Tati achou que ele havia reclamado de seu consumismo, mas Marcelo levou um choque por não ter sido o autor da frase.

- Marcelo só sabe falar isso, estou até irritada. Não para de falar que sou consumista, que eu vivo ao shopping, credo.

E ele ainda levou outro choque quando Tati achou que ele havia dito que ela fala demais.

- Não sei de onde ele tirou isso que eu sou super comunicativa, ele vive reclamando, dizendo que falo pra caramba.

Mas a briga principal veio quando eles foram desclassificados após Marcelo achar que Tati não gostava de sair para a balada.

- Pelo amor de Deus, eu gosto, você sabe, tá falando isso porque você não gosta e só quer ir embora, berrou ela.