Promotoria denuncia ex-diretor do Metrô Sérgio Brasil por propina de R$ 2,5 mi

11/05/2018 | 09:07



O promotor Marcelo Mendroni, do Ministério Público de São Paulo, denunciou o ex-diretor do metrô Sérgio Brasil por corrupção e lavagem de dinheiro. Executivos da Camargo Corrêa afirmaram em delação premiada que Sérgio Brasil recebeu R$ 2,5 milhões em propina para fraudar a licitação da Linha 5-Lilás do Metrô.

