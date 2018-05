Fátima Bernardes faz primeira viagem internacional com Túlio Gadêlha e se surpreende com mala do namorado

11/05/2018 | 08:11



Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha embarcaram na última quinta-feira, dia 10, para a primeira viagem internacional juntos. O casal foi para Miami, nos Estados Unidos, onde a apresentadora do Encontro será homenageada no Brazilian International Press Awards de Arte e Cultura, recebendo o prêmio Lifetime Achievement, que visa reconhecer quem transmite uma boa imagem do Brasil em esfera internacional. No Instagram, Túlio publicou uma imagem do casal no aeroporto e relatou a surpresa de Fátima Bernardes por causa de um detalhe na foto.

Hoje será nossa primeira viagem juntos. Quando ela perguntou onde estava minha mala, mostrei a minha pasta e disse: tá aqui, amor! Ela começou a rir, eu ri com ela. Ela não parava de rir. Eu fui me desesperando...Eu sei, Miami é longe, mas são apenas três dias. E lá não faz frio. Bem, vai dar certo. Quando estamos juntos, tudo da certo!, escreveu ele na legenda da publicação.

Horas mais tarde, o advogado publicou um vídeo no Instagram Stories em que os dois aparecem correndo para não perder o voo.

- Como você chega com três horas de antecedência no aeroporto e vai perder a hora na sala de embarque?, disse aos risos.

Enquanto corre segurando alguns documentos nas mãos, Fátima Bernardes se diverte:

- Nunca aconteceu isso comigo.