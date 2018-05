Etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe terá 'invasão' de brasileiros

10/05/2018 | 20:49



O Brasil terá uma invasão de surfistas nacionais na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial, que começa nesta sexta-feira, em Saquarema. Serão 17 atletas, sendo três no feminino, que vão disputar a quarta etapa do Circuito e tentar fazer a festa da torcida. A expectativa para esse primeiro dia é de início da etapa, que tem prazo até o dia 20 para terminar.

"Eu me sinto muito feliz em competir em casa. Para mim, é o melhor lugar para competir, porque sinto de perto a torcida me ajudando, tenho apoio da minha família, dos amigos e isso me deixa mais motivado para esta etapa. Estou feliz em estar de volta ao Brasil e espero representar bem o meu país no evento", disse Gabriel Medina.

Além dele, vão disputar a etapa Filipe Toledo, Adriano de Souza, Ian Gouveia, Tomas Hermes, Miguel Pupo, Wiggolly Dantas, Jessé Mendes, Alejo Muniz, Deivid Silva, Yago Dora, Willian Cardoso, Michael Rodrigues e o líder do campeonato Italo Ferreira, que estará vestindo a lycra amarela em casa.

"Como todos sabem, no ano passado sofri uma lesão, nem consegui competir aqui em Saquarema, mas voltei com todas as minhas forças e recuperei a confiança. Estou muito bem fisicamente, mas é muito cedo para se falar em título mundial. Muitas coisas vão acontecer ainda, mas o que é certo é que estou preparado e vou me dedicar ao máximo", avisou.

No feminino, o Brasil estará representado por Silvana Lima, Taís de Almeida e Tatiana Weston-Webb, que competia pelo Havaí, mas por ser gaúcha, vai utilizar sua outra nacionalidade a partir de agora e espera brilhar com a bandeira do Brasil no uniforme e, quem sabe, representar o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

"Estou muito feliz com minha decisão, que foi muito importante na minha vida. Acho que fiz a coisa certa e estou muito feliz em representar a bandeira brasileira a partir de agora. Estou ansiosa para estrear aqui em Saquarema como brasileira e muito orgulhosa também em contar com o apoio de todos os brasileiros, como já venho recebendo", afirmou.