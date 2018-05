Kvitova arrasa algoz de Muguruza e encara Pliskova na semi em Madri

10/05/2018 | 20:10



A tenista checa Petra Kvitova não tomou conhecimento da russa Daria Kasatkina nesta quinta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Madri. A dona de dois títulos no saibro espanhol atropelou a russa com direito a um "pneu", pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 1h05min.

Atual número 10 do mundo, Kvitova só encontrou certa dificuldade no set inicial. Chegou a sofrer uma quebra, mas obteve outras duas e abriu vantagem. No embalo, arrasou a rival no segundo set, com três quebras de saque em sequência. A checa sequer teve o seu serviço ameaçado pela 15ª do ranking.

Com esta atuação avassaladora, Kvitova não deu chance a zebra, depois de ver Kasatkina eliminar na rodada anterior a local Garbiñe Muguruza, atual número três do mundo e uma das esperanças da torcida da casa.

Campeã em Madri em 2011 e 2015, a tenista da República Checa fará na semifinal um confronto com a compatriota Karolina Pliskova. A embalada ex-número 1 do mundo vem se destacando com atuações consistentes na capital espanhola.

Nesta quinta, ela despachou a romena Simona Halep, atual líder do ranking. Antes eliminara a norte-americana Sloane Stephens, campeã do US Open. Também despachou a experiente bielo-russa Victoria Azarenka, outra ex-número 1 do mundo, na segunda rodada.

A outra semifinal de Madri terá a francesa Caroline Garcia e a holandesa Kiki Bertens.