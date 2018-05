Atila continua preso até decisão do TRF-3

Do Diário do Grande ABC



10/05/2018 | 19:40



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), continuará detido até decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), sob suspeita de lavagem de dinheiro, diante da Operação Prato Feito – investigação sobre fraude em licitações e desvios de recursos públicos na Educação, principalmente ligados à merenda escolar. Em audiência de custódia na tarde de hoje na Bela Vista, em São Paulo, a autoridade judicial que conduziu o processo, que trata da prisão em flagrante, negou irregularidades na situação e manteve a condição após esclarecimentos do chefe do Executivo, assim como também no caso do secretário de Governo, João Gaspar (PCdoB) - ambos foram encaminhados novamente à sede da PF (Polícia Federal), na Lapa.

Atila foi levado para a PF após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Os policiais encontraram R$ 87 mil em espécie na casa do socialista. A defesa de Atila, no entanto, já sinalizou ter impetrado medidas cabíveis, possivelmente um habeas corpus, na tentativa de alcançar a soltura do prefeito junto à Justiça, no caso o TRF-3, pelo fato de ter foro privilegiado. A expectativa da defesa é de que o procedimento possa ser analisado ainda hoje, porém esse cenário não está confirmado. Não há prazo pré-determinado para julgamento do caso. O chefe do Executivo nega qualquer irregularidade em relação ao dinheiro encontrado. (Com informações de Júnior Carvalho)

Acompanhe abaixo posicionamento oficial da Prefeitura

A Prefeitura de Mauá informa que o prefeito Atila Jacomussi prestou esclarecimentos à Justiça Federal, na tarde desta quinta-feira (10/5), sobre a quantia em espécie encontrada em sua residência. A defesa do prefeito comprovou que o recurso é lícito e declarado no Imposto de Renda do chefe do Executivo mauaense. O valor corresponde ao salário do próprio prefeito, alugueis de imóveis da família e da pensão de seu filho. A defesa também destacou que durante toda sua vida pública Atila Jacomussi sempre teve suas contas públicas aprovadas e que não há registro de subsídios para nenhuma acusação de má conduta pública.

O governo municipal reforça que está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos e elucidar a investigação. Além disso, na operação deflagrada não há qualquer indício de que o prefeito tenha ciência de atos de favorecimento a quem quer que seja ou empresas contratadas. Nada, nem ninguém, apontam sua ligação ou participação em supostas ilicitudes.