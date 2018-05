Recuperado de lesão, Rodrigo Caio deve reforçar o São Paulo em Salvador

10/05/2018 | 19:25



O zagueiro Rodrigo Caio voltou a treinar com bola no CT da Barra Funda e deve ser a principal novidade na lista de relacionados do São Paulo para enfrentar o Bahia, no domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não joga desde a terceira rodada, quando torceu o pé esquerdo.

Mas Diego Aguirre também deve ter problemas para armar o time. Diego Souza, com edema, e Anderson Martins, com dores, ambos na coxa esquerda, têm chances mínimas de se recuperarem a tempo. Militão, também com dores na coxa esquerda, ainda é dúvida.

Em fase de fortalecimento muscular da recuperação de uma pubalgia, o centroavante Gonzalo Carneiro ainda não tem previsão de estrear com a camisa do São Paulo.

Outro desfalque garantido é o meia Cueva, liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento de seu segundo filho no Peru. Ele não retorna antes da Copa do Mundo, de acordo com o executivo de futebol, Raí.