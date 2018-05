Número de empresas inscritas para a 4ª Rodada é recorde, diz ANP

10/05/2018 | 18:58



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) inscreveu um número recorde de companhias petroleiras para a 4ª Rodada de Partilha da Produção, focada exclusivamente na oferta de áreas de pré-sal. Ao todo, 16 empresas se inscreveram e todas foram aprovadas pela comissão especial de licitação da agência reguladora. No ano passado, a 2ª e 3ª Rodadas de Partilha tiveram 11 e 15 habilitadas, respectivamente.

Estão inscritas para a concorrência Petrobras, BP, Chevron, CNODC, CNOOC, DEA Deutsche Erdoel AG, Ecopetro, ExxonMobil, Petrogal, Petronas, QPI, Queiroz Galvão Exploração e Produção, Repsol, Shell, Statoil e Total. Entre elas, a DEA Deutsche Erdoel AG e a Petronas não têm contratos de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil.

Na 4ª Rodada, que acontecerá no dia 7 de junho, serão oferecidas as áreas de Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e Uirapuru, no pré-sal das bacias de Campos e Santos.