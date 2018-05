Detran.SP lança três novos serviços eletrônicos para motoristas

10/05/2018 | 18:36



O Detran.SP lançou três novos produtos eletrônicos para o público. Agora será possível validar certidão de habilitação pelo aplicativo, emitir certidão negativa de propriedade de veículo pelo site, além de validar ou emitir credenciais de profissionais que atuam na formação de condutores.

Um código de verificação ou o QR-Code são as únicas coisas necessárias para validar a certidão da CNH pelo aplicativo, documento consultado por empresas para verificar a situação da CNH dos motoristas. Na certidão consta o histórico do condutor, desde a data de emissão da habilitação até processos e bloqueios. O documento também pode ser usado para fins judiciais, trabalhistas, de aposentadoria ou para cursos.

Já a certidão negativa de propriedade de veículo, usada para verificação de renda em processos de obtenção de benefícios governamentais, poderá ser emitida pelo site Detran apenas com número de CPF do cidadão. Será possível ainda verificar a autenticidade da certidão no próprio portal, com base no código verificador gerado após a consulta.

A terceira novidade é que os profissionais registrados no Detran.SP para atuar na formação e avaliação de motoristas e motociclistas agora também podem obter e validar a credencial pelo portal. Todos os profissionais com cursos registrados a partir de 1º de janeiro de 2013 podem utilizar o novo serviço, mas os cursos devem ter sido reconhecidos ou aprovados na Escola Pública de Trânsito (EPT).

Ao todo, são 35 serviços de trânsito relacionados a Carteira Nacional de Habilitação, veículos e infrações que já são disponíveis de forma eletrônica, além dos três aplicativos gratuitos que o Detran.SP oferece