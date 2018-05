Sem Ramiro, Grêmio deve ter Alisson como titular no Gre-Nal de sábado

10/05/2018 | 18:35



Um dia depois de vencer o Goiás e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira. No CT Presidente Luiz Carvalho, o elenco tricolor deu início aos trabalhos para o clássico diante do Inter, no sábado, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

No gramado do CT, apenas os titulares, poupados do confronto diante do Goiás. Eles realizaram um trabalho técnico com bola, enquanto os reservas, que atuaram na quarta-feira, ficaram na parte interna, na academia, fazendo uma atividade regenerativa.

Em campo, o técnico Renato Gaúcho promoveu um treinamento em campo reduzido e não indicou os titulares para sábado. A ausência certa é o meia Ramiro, suspenso. Para sua vaga, a tendência é que o treinador escale Alisson, destaque do triunfo contra o Goiás com dois gols marcados.

A própria assessoria gremista admitiu a probabilidade de Renato escalar Alisson como titular no clássico. "A única ausência para o jogo será o volante Ramiro, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos na última rodada, e cumprirá suspensão. Para seu lugar, a tendência é a utilização do atacante Alisson, que atua pelo lado direito e que marcou dois gols diante do Goiás."

Outra baixa para o confronto deverá ser o atacante Jael. Ele sentiu dores musculares após a goleada sobre o Santos, no fim de semana, ficou de fora do time que venceu o Goiás e deve ser vetado. André segue como titular.

Renato vai definir a escalação do Grêmio nos próximos dias, mas o time deverá ter: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Alisson, Luan e Everton; André.