Thiago Neves volta a treinar no Cruzeiro, mas Mano não confirma escalação

10/05/2018 | 18:01



Após ser poupado nos dois treinos de quarta-feira, o meia Thiago Neves voltou aos treinos no Cruzeiro nesta quinta-feira. Mas, na atividade comandada pelo técnico Mano Menezes, não houve indicação sobre a escalação do meia para o jogo contra o Sport, às 11 horas de domingo, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Thiago Neves fora preservado na quarta por conta do desgaste físico dos últimos jogos, principalmente na vitória sobre o Botafogo, no domingo passado. No treino tático realizado na Toca da Raposa II, o meia deixou o campo na segunda metade da atividade. Deu lugar a Robinho.

O jogador deixou o gramado na companhia do preparador físico Eduardo Silva. O clube, contudo, garantiu que Thiago Neves não preocupa para o fim de semana. Com esta saída no meio do treino, o jogador se torna inicialmente a primeira dúvida do treinador para o duelo de domingo.

Caso seja titular, Mano deve repetir a formação da rodada passada do Brasileirão, com Fábio; Lucas Romero, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Sassá.

A presença de Thiago Neves no jogo de domingo será definida por Mano Menezes nesta sexta-feira. O elenco cruzeirense voltará a trabalhar a partir das 15h30.