Dois homens são presos durante tentativa de roubo a residência

Da Redação



10/05/2018 | 17:39



Dois homens foram presos, na tarde de ontem, após tentativa de assalto a uma residência em obras, na Rua Cremona, Parque Novo Oratório, em Santo André. Três criminosos invadiram o imóvel e chegaram a manter os dois pedreiros como reféns durante a ação. Após perseguição policial pelas ruas do bairro, dois deles foram detidos.

Conforme a Polícia Militar, os criminosos utilizaram uma Parati para a tentativa de roubo. Enquanto um dos pedreiros era mantido refém, sob ameaça de arma de fogo, o outro foi obrigado a carregar o veículo com materiais, como parafusadeira, serra circular, martelo, furadeira e maleta de ferramentas. A proprietária do imóvel, que estava no andar de cima, percebeu a movimentação, se trancou em um cômodo, e acionou a polícia por meio do 190.

Ao perceber a chegada dos policiais, um dos assaltantes conseguiu fugir pelas casas vizinhas. Os outros dois saíram pelos fundos, pela Rua Tanger. Na tentativa de fuga, os criminosos roubaram um veículo J3 e seguiam pela Avenida das Nações, onde colidirão contra um carro estacionado. Os dois homens foram presos enquanto tentavam fugir à pé.

A polícia apreendeu, além da Parati, um revólver modelo Taurus, calibre 380 com 13 cartuchos intactos. O crime foi registrado no 5º DP (Parque Novo Oratório).