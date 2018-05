Moradores de Mauá demostram preocupação após detenção de Atila

Marília Montich

Do Diário OnLine



10/05/2018 | 17:22



Um dia após a detenção do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), na Operação Prato Feito, que apontou fraude em contratos da merenda escolar, munícipes demonstraram preocupação com os rumos da cidade a partir de agora.

“Se essa denúncia for comprovada, vai ser um baque para Mauá. Dá medo do futuro. Dói pensar que os políticos estão no poder para colocar ordem e muitas vezes não fazem isso”, disse a cuidadora de idosos Andreia Martins, 38 anos.

Para Amanda Lemes, 30, a possível falta de comando do Paço assusta. “A cidade vai ficar abandonada. Diante de fatos como esse ficamos decepcionados. Porém, se as acusações forem comprovadas, ele tem de ser julgado.”

A temática em torno das investigações é motivo de revolta para quem vive na cidade. “Tem criança que só come na escola. Quando se tira uma coisas dessas fica bem complicado”, afirmou o ajudante geral Felype Pedrosa, 17.

“Mexer com comida de criança é demais. Já tivemos um ex-prefeito (Donisete Braga, atualmente no Pros) envolvido em escândalo de merenda, o famoso caso das almôndegas. É lamentável. De onde der para tirar dinheiro, eles tiram”, lembrou o comerciante Reginaldo Feitosa, 43, que ressaltou, contudo, que as provas devem ser contundentes para que a Justiça seja feita.

Normalidade – Na Prefeitura de Mauá, o clima era de tranquilidade na tarde de hoje. Os serviços aos munícipes eram realizados normalmente e não havia nenhum tipo de movimentação por parte de polícia ou imprensa nos arredores.

No Paço, a reportagem foi informada que Atila prestava depoimento na sede da PF (Polícia Federal) em São Paulo, do bairro da Lapa, e que “dificilmente” retornaria até o fim da semana. Os funcionários frisaram que Atila se dirigiu à PF voluntariamente, apenas para prestar esclarecimentos sobre os R$ 87 mil encontrados em sua casa. Fontes do Diário, entretanto, disseram ontem que o chefe do Executivo foi detido por não explicar a origem do recurso.