Psicóloga aborda desafios atuais da maternidade

“Ser mãe é abrir mão de muita coisa, sentir emoção aflorada, medo, culpa e descobrir-se forte. É ter uma fonte de amor constante e inesgotável”, expressa a psicóloga de Santo André Jéssica Silva, sobre o papel da maternidade, que, hoje, tem data de celebração – apesar ser de suma importância todos os dias. De acordo com a profissional, a mulher contemporânea enfrenta diversas mudanças, que começam desde a decisão de engravidar e o momento certo para este passo, até mesmo os desafios da criação dos filhos em tempos atuais.

Dados de 2015 divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que o número de mulheres que tiveram filhos após os 40 anos subiu 49,5% em 20 anos, com objetivo de focarem na carreira e nos estudos primeiramente. Apesar disso, estudo realizado pela Catho – site de empregos – mostra que, apenas 8% das mães entrevistadas conseguiram voltar a trabalhar em menos de seis meses e 31% levaram mais de três anos ou não retornaram. “Aceitar a escolha de conciliar é um modo de otimizar a vida”, finaliza Jessica.

A coluna convidou mulheres da região para mandar suas fotos com os pequenos e deixar esta página como uma homenagem para todas.

Alegria

Com cantos litúrgicos, a Orquestra de Violeiros de Mauá animará, hoje, às 18h, a celebração da Missa de Ascensão do Senhor, na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, em Mauá. “Prestaremos uma homenagem para as mães, declamando poemas e música temática”, conta o presidentem do grupo, Rinaldo Galeoti.

Força

Tradição há mais de 10 anos, o Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, também promove Missa em homenagem ao Dia das Mães, hoje, às 10h. O padre Odair Gonçalves Bezerra, da Paróquia São João Baptista, conduzirá o momento religioso e ressalta o papel materno na sociedade.