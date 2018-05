Loja Ilumine Light chega a Santo André

Gabriela Lopes



12/05/2018 | 08:00



Comemorativo

Loja de iluminação decorativa, em Santo André, chegou a região para consolidar os sonhos da sócio-proprietária da Ilumine Light Juliana Souza. “Isso é resultado de persistência e muito trabalho. Me considero empreendedora nata”, festeja Juliana.

