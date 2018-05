Statues on Fire e Lettal se apresentam em São Bernardo

Rafael dos Santos



10/05/2018 | 18:00



Shows com as bandas Statues on Fire e Lettal do lendário vocalista Gepeto ( Ação Direta ) acontecem no próximo sábado na casa de shows Casamarela, Rua Alberto da Silva, 386, Santa Terezinha, São Bernardo. Evento começa a partir das 20h. A entrada custa R$ 20 no local.