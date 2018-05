Exame detecta edema e Diego Souza desfalca o São Paulo contra o Bahia

10/05/2018 | 16:13



Decisivo para a classificação do São Paulo para a segunda fase da Copa Sul-Americana ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central na quarta-feira, o meia-atacante Diego Souza passou por uma ressonância magnética que identificou um edema na região posterior na coxa esquerda.

Com isso, o jogador não joga contra o Bahia no próximo domingo, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta já está em tratamento e tem chances de ficar à disposição do técnico Diego Aguirre para o clássico com o Santos, no domingo seguinte, também pelo Nacional, no Morumbi.

O zagueiro Anderson Martins também não joga contra o Bahia por lesão. Ele sofreu um trauma na região anterior da coxa esquerda, como apontou também um exame de ressonância magnética feito nesta quinta. Também tem chances de se recuperar até o clássico.

Os problemas acabaram tirando os atletas do jogo contra os argentinos. Anderson Martins foi sacado no intervalo e deu lugar a Arboleda, que agora deve voltar ao time titular de Diego Aguirre. Já Diego Souza sentiu dores na coxa após fazer o gol da vitória são-paulina. Tréllez e Marcos Guilherme são as principais opções para compor o ataque.

"Anderson Martins e Diego Souza realizaram exame de ressonância magnética e já iniciaram o processo fisioterápico no Reffis. A dupla seguirá as recomendações dos fisioterapeutas até reunir condições de trabalhar no campo novamente", informou o clube, em nota.