Madonna rebate crítica de Diplo sobre vídeo em que mostra o bumbum

10/05/2018 | 15:43



Na última quarta-feira, 9, Madonna publicou em seu perfil do Instagram um vídeo no qual aparece dançando vestindo um vestido de gala da Versace.

Entre os milhares de elogios que ela recebeu, um dos comentários era desagradável. O produtor Diplo criticou a cantora dizendo que era apenas uma "desculpa para mostrar seu bumbum".

Madonna rebateu: "Diplo, tem algum problema nisso?". O comentário foi elogiado pelos seguidores da cantora.

Entre as opiniões positivos, havia algumas personalidades brasileiras, como Monica Iozzi, que a chamou de "rainha" e do jogador de futebol Alexandre Pato, que comentou com um emoji de palmas.