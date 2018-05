Annette Bening se junta a elenco de 'Capitã Marvel'

10/05/2018 | 15:38



Indicada quatro vezes ao Oscar, a atriz Annette Bening foi contratada para um papel no filme Capitã Marvel. Segundo a revista norte-americana Variety, ela provavelmente fará o papel da mãe de Carol Danvers, identidade verdadeira da heroína que dá nome ao filme, interpretada por Brie Larson.

Programado para estrear nos cinemas mundiais em março de 2019, o próximo capítulo do universo cinematográfico da Marvel está atualmente em filmagens e conta com Jude Law, Ben Mendelsohn e Samuel L. Jackson no elenco. A direção será de Anna Boden e Ryan Fleck.

O filme será ambientado nos anos 1990 e vai contar a história de Carol Danvers, piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que tem seu DNA fundido com o de um alienígena da raça krell, o que lhe dá poderes como super força e capacidade de voar e lançar raios.