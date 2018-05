Homem é atropelado no Largo do Paiçandu

10/05/2018 | 15:24



Um homem foi atropelado no Largo do Paiçandu, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no centro de São Paulo, por volta das 13h45 desta quinta-feira, 10.

Segundo a população que está na região, o senhor atravessou a rua fora da faixa de pedestre. A vítima, que estava consciente, sofreu escoriações na cabeça e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao hospital.

O atropelamento ocorreu a metros dos escombros do Edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou há 10 dias. No início da tarde desta quinta, os trabalhos dos bombeiros alcançaram o segundo subsolo do prédio.

"Nós temos já cinco metros escavados em alguns pontos e a estimativa é que tenham seis metros de escavação profunda. Conseguimos visualizar indícios de ocupação humana, muitas roupas, fogões e geladeiras que estão totalmente contorcidos", explicou o capitão Marcos Palumbo, porta-voz dos Bombeiros.

Segundo Palumbo, não houve qualquer tipo de identificação de célula de sobrevivência naquele local. "É muito difícil ter sobrevivente no local. Os restos mortais que encontramos estavam todos muito compactados", disse.

Desde o início dos trabalhos de busca, houve o desligamento de cinco pontos de energia. "Tem diversos pontos de energia clandestinos", afirmou o porta-voz.

A previsão dos bombeiros é que os trabalhos de escavações continuem por três dias. No momento, há 25 bombeiros trabalhando na remoção dos escombros. Mais de duas mil toneladas de entulhos foram retiradas.