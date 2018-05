Rafael Ilha faz enquete na internet e brinca: Sou mais malucão que Fábio Assunção

10/05/2018 | 15:11



Fábio Assunção foi preso após bater seu carro em outros dois veículos, nos Jardins, em São Paulo, durante a madrugada. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, e, após uma audiência com o juiz, foi liberado mediante pagamento de fiança.

Rafael Ilha, ex-Polegar que já se envolveu em inúmeras polêmicas, muitas delas com a polícia, brincou com a situação em uma enquete postada no Instagram, e ainda comentou o resultando em uma entrevista para o TV Fama:

Me mandaram e eu postei no Instagram: vote no seu malucão predileto. Achei legal, achei engraçado. Eu não sou mais malucão, parei de ser malucão em 2000. A gente comete outros erros no meio do caminho, mas de drogas, essas coisas, parei desde 2000. Eu ganhei viu! Rafael Ilha na cabeça! Não tem para ninguém. Ganhei de disparada, tipo 70%.