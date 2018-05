EUA impõem sanções contra empresas e indivíduos iranianos

10/05/2018 | 14:47



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs nesta quinta-feira sanções contra empresas, indivíduos e autoridades iranianos que o governo americano alegou estarem operando uma rede ilegal de negociações de câmbio nos Emirados Árabes Unidos. Washington também acusa o banco central do Irã de ser cúmplice de operações que canalizaram dólares para a unidade militar de elite do país, a Força Quds, e para representantes regionais do governo iraniano.

A ação punitiva, a primeira desde que o presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo nuclear com o Irã e determinou a reinstauração de sanções econômicas contra o país persa, é um passo na direção de cortar o acesso de Teerã a dólares americanos. Além disso, as medidas sinalizam que o governo de Trump está determinado a reforçar o cumprimento ao redor do mundo de sua nova política para o Irã. (Dow Jones Newswires)