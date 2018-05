Merkel garante a Rouhani permanência no acordo enquanto Irã cumprir obrigações

10/05/2018 | 14:20



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reforçou nesta quinta-feira em telefonema com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, que Berlim vai se manter firme no acordo nuclear internacional enquanto o país persa "seguir cumprindo suas obrigações", informa o gabinete do governo alemão.

De acordo com o comunicado, Merkel se pronunciou em favor de que o programa iraniano de mísseis balísticos e suas "atividades regionais" na Síria e no Iêmen sejam discutidos "em um círculo mais amplo" com os demais integrantes do pacto nuclear.

Por fim, informa a nota, a chanceler criticou os ataques noturnos de Teerã contra instalações militares de Israel nas Colinas do Golã e convocou Rouhani a contribuir para o arrefecimento dos conflitos na região.