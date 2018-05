Algoz de Wozniacki volta a surpreender e elimina Sharapova em Madri

10/05/2018 | 14:20



Algoz da dinamarquesa Caroline Wozniacki, a holandesa Kiki Bertens fez mais uma vítima no Torneio de Madri, nesta quinta-feira. Atual número 20 do mundo, ela derrubou mais uma ex-líder do ranking ao superar a russa Maria Sharapova, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

Com o triunfo sobre a campeã de 2014 em Madri, Bertens avançou às semifinais no saibro espanhol. Sua próxima adversária será a francesa Caroline Garcia, que eliminou a local Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Bertens vive grande momento no circuito, vindo de título em Charleston.

Atual 52ª do ranking, Sharapova começou melhor a partida ao obter duas quebras de saque e sofrer apenas uma, encaminhando o set inicial. A segunda parcial teve papeis invertidos, com duas quebras em favor de holandesa.

O terceiro set voltou a ter oscilações de ambas as tenistas no serviço. E novamente Bertens se saiu melhor. Faturou duas quebras, contra apenas uma de Sharapova, e faturou o set e a partida, após 2h05min.

Apesar da derrota, Sharapova deve ganhar ao menos 12 posições no ranking, subindo para o 40º lugar. Bertens, por sua vez, subirá pelo menos duas colocações, para 18º, igualando sua melhor posição na carreira.