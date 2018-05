Quatro crianças ficam feridas em acidente com van em São Bernardo (SP)

10/05/2018 | 13:11



Quatro crianças ficaram com ferimentos leves e algumas escoriações em acidente com uma van escolar, que capotou na região de Montanhão, em São Bernardo do Campo, município do ABC paulista, na manhã desta quinta-feira, dia 10. As informações são do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo.

A corporação afirmou que quatro viaturas foram encaminhadas ao local para atendimento às vítimas, além de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até a publicação desta matéria, ainda não havia informações sobre o que causou o acidente, que levou a van a capotar e cair em uma vala. As crianças que de feriram no acidente foram levadas ao Pronto Socorro Central de São Bernardo do Campo.