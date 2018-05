Javier Bardem se recusa a responder pergunta de muito mau gosto sobre esposa, Penélope Cruz

10/05/2018 | 13:11



Foi dada a largada para o Festival de Cannes 2018 e o segundo dia, na última quarta-feira, dia 9, já deu o que falar! Juntos na vida real e nas telonas, Penélope Cruz e Javier Bardem roubaram a cena durante coletiva do filme Todos Lo Saben, onde interpretam o casal Laura e Paco.

Ao contrário do cenário geral de Hollywood, a atriz afirmou que no longa recebeu o mesmo salário que Bardem e contou como é a relação com o marido longe das câmeras.

- Nós não levamos os personagens para casa no final do dia. Temos jeitos semelhantes de trabalhar. O fato de conhecermos um ao outro e confiarmos em nós ajuda. Não é algo que planejamos, acontece de vez em quando, se sentimos que isso é certo, contou Penélope, de acordo com a Variety.

E não parou por aí! De acordo com a revista GQ, Bardem foi abordado por uma pergunta bem indiscreta, mas preferiu não responder.

- Como é ser o único que pode desfrutar de sua mulher enquanto trabalha com ela?, perguntaram ao ator, durante a coletiva. - Essa pergunta é de muito mau gosto, respondeu Bardem, recebendo aplausos do público.