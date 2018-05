Governo lança aplicativo para monitorar obras realizadas com recurso de convênio

10/05/2018 | 12:39



O governo federal lançou nesta quinta-feira, 10, um novo aplicativo para monitorar obras realizadas com recursos repassados por convênios entre os governos federal, Estados, municípios e organizações da sociedade civil. Pelo aplicativo Siconv Fiscalização, a população poderá incluir fotos e outras informações sobre construções em andamento.

De acordo com o Ministério do Planejamento, as informações ajudarão no processo de fiscalização de obras como creches, escolas e quadras e poliesportivas. As fotos incluídas no aplicativo serão registradas juntamente a informações como latitude e longitude do local em que foram tiradas, data e hora.

Segundo a pasta, existem atualmente 28.376 obras feitas por meio de convênios, que duram em média 458 dias.

"O uso do aplicativo e das novas funcionalidades no módulo de acompanhamento de fiscalização de obras do sistema permitirá um acompanhamento mais ágil, o que vai permitir uma redução no tempo de entrega dessas obras", afirmou o Planejamento, em nota.