Uniforme original do Homem de Ferro usado por Robert Downey Jr. é roubado

10/05/2018 | 12:11



A armadura original do Homem de Ferro usada por Robert Downey Jr. no filme homônimo do herói de 2008 foi roubada. Segundo informações do The Telegraph, o departamento de polícia de Los Angeles confirmou que o uniforme vinho e dourado foi furtado de uma instalação de armazenamento para adereços de filmes.

No longa, essa armadura é criada por Tony Stark, personagem de Robert, para que ele consiga se tornar um herói que eventualmente ajuda a fundar os Vingadores. Apesar de na vida real não possibilitar o voo ou a capacidade de lutar contra ameaças e vilões, não deixa de ser uma perda para a história do cinema, não é mesmo?

De acordo com as autoridades, o figurino tem um valor estimado em 325 mil dólares, ou seja, um milhão e 155 mil reais.

Será que Tony vai convocar seus colegas para tentar recuperar seu uniforme?! Esta seria uma boa trama para a sequência de Vingadores: Guerra Infinita!