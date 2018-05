Desrespeito à infância

Do Diário do Grande ABC



10/05/2018 | 11:56



É de causar náuseas as gravações divulgadas pela Polícia Federal de empresários combinando o corte de itens básicos da merenda oferecida a estudantes da rede pública. Enoja o descaso e o desprezo com que referem-se ao alimento que, em muitos casos, seria a única refeição que estes jovem iriam fazer durante o dia. E com o objetivo de obter lucros cada vez maiores em transações escusas.

Repugnante saber que trama tão cruel tem entre os seus protagonistas pessoas com cargos de confiança em cidades do Grande ABC. Gente que, quando assumiu tais postos, manifestou intenção de servir à população, mas que esqueceu tal promessa em razão de dinheiro fácil, bebidas caras e viagens nababescas.

Luxos que quase a totalidade dos estudantes de escolas públicas jamais terá acesso. Por mais que se esforce!

O montante encontrado pela Polícia Federal nas residências dos acusados certamente custou a fome daqueles que, em breve, serão o futuro do País e que não têm culpa alguma da falta de caráter e da enorme ganância dessas pessoas. Beira o inacreditável a desfaçatez dessa gente. Indivíduos que não medem esforços para se dar bem, mesmo que para isso estejam em jogo a desnutrição e a saúde de outrem. Será que conseguem dormir sem peso na consciência?

O mínimo que se espera agora é que paguem pelo crime que cometeram. E que sirvam de exemplo para outros gestores públicos de que os tempos são outros, em que os atos geram consequências, para o bem e também para o mal.

Além disso, é preciso que a população não se esqueça dos nomes dos envolvidos. Principalmente em momento de eleições. Pois, certamente, contam com a falta de memória das pessoas para que, passado impacto da operação da PF, apareçam com a cara mais deslavada do mundo como se nada tivesse ocorrido. Fato que não será tolerado por este Diário, que em tantas outras ocasiões mostrou problemas na alimentação servida aos estudantes, seja no preço elevado ou na falta de qualidade.