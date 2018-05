Dgabc Tv celebra mês de aniversário do jornal com muitas atividades em estúdio

Juliana Bontorim



Para celebrar os 60 anos do Diário, série de atividades está sendo realizada para que o leitor possa ganhar ainda mais espaço como protagonista da história. Dentre as inúmeras iniciativas, debates ao vivo, promovidos pelo DGABC TV. No último programa, a temática Fake News ganhou relevância com a presença de especialistas em comunicação e advogado, que trouxeram várias vertentes de uma atualidade que tem agravado as relações interpessoais. Hoje, será dia de encontro novamente. No facebook/jornaldgabc, às 15h, será abordada Defesa do Consumidor. Você saberá sobre seus direitos e deveres em um bate-papo com profissionais da área. Aguardamos sua interação!

Chique

Noite de charme e glamour reuniu personalidades e acadêmicos para celebrar a Solenidade Comemorativa dos Fatos Históricos do Mês de Setembro, realizado pela Abrasci (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura) – com sede em Brasília –, na Mansão Hasbaya, na Capital. A ação contou com a presença da cantora de São Bernardo Ariane Testa, que abrilhantou o público com sua voz, durante jantar. “Passamos lindos momentos juntos”, alegra-se Ariane.

Parabéns

Para celebrar 75 anos, a moradora de Santo André Malvina Gondo reuniu convidados em espaço de festas da cidade. Irmã mais de velha de sete filhos – seus pais vieram do Japão para o Brasil em navio cargueiro –, Malvina construiu sua história na profissão de manicure e pedicure, na qual atua até hoje, há mais de 61 anos. “Ela mesma fez a decoração e as lembrancinhas. Foi uma forma de confraternizar e agradecer por todos”, comenta a filha Simone.

Maternidade

Mamães de primeira viagem têm a oportunidade de aprender técnicas e cuidados no curso de Amamentação e Engasgo, na clínica Home Nurse Assessoria, em São Caetano, hoje, às 19h30.

“Um grupo de enfermeiras conversarão com os visitantes e dar dicas de primeiros socorros para bebês”, explica a responsável pelo espaço, Tatiane Capelasso.

Soprando velinhas

Anos de dedicação à língua italiana serão celebrados hoje, no 44º aniversário da Sociedade Brasilitália, em São Bernardo. “Continuaremos firmes nas atividades sociais, culturais e institucionais, sempre cumprindo o calendário italo-brasileiro”, afirma o presidente do grupo Luiz Jose Moreira Salata. O Coquetel Dançante reunirá alunos do espaço, amigos e familiares.

Mirna

Arquiteta de São Bernardo Mirna Tanaka reúne cerca de 50 amigos e celebra a chegada de mais um ano. “Me sinto muito feliz em comemorar mais um anivesário entre pessoas que gosto”, emociona-se Mirna. A festividade será hoje, às 19h30, em espaço andreense.

Páginas de fé

Autores da região Rinaldo e Denise Seixas recebem amigos, em livraria de centro de compras de Santo André, para noite de autógrafo de seus livros Transforme-se: a fé pode renovar sua vida e A Essência da Mulher: espalhando o aroma de Cristo, ambos da editora Mundo Cristão. O encontro, gratuito, será hoje, às 19h.