Reação de Faustão ao ganhar festa surpresa de aniversário leva fãs ao delírio

10/05/2018 | 10:11



Quem é fã do Domingão do Faustão já deve ter visto inúmeras vezes o apresentador deixar seu convidado para lá surpreso ao anunciar o quadro Arquivo Confidencial com o artista, mas pegar Fausto Silva de surpresa era uma situação inusitada até então! Luciana Cardoso, esposa do comunicador, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, na última quarta-feira, dia 9, em que mostra a reação do marido ao descobrir que havia ganhado uma festa surpresa, em comemoração ao aniversário de 68 anos de idade, completados no dia 2 de maio.

No vídeo, que você confere abaixo, Faustão aparece chegando em casa e sendo recepcionado por um grupo de pessoas na porta, que começam a cantar parabéns. Visivelmente tímido com a situação, o apresentador apenas acena com a cabeça e com as mãos.

Luciana ainda publicou um vídeo em que mostrava parte da decoração da festa, inspirada nos bordões do apresentador. Em uma das placas, na mesa de doces, era possível ler: Eita, com vocês o inoxidável Faustão. Já outra, dizia: Esse é fera meu, merecia uma surpresa. Além dos clássico: Quem sabe faz ao vivo!

Na caixa de comentários da publicação, os fãs se divertiram com a reação do apresentador, que demonstrou que nem imaginava que ganharia uma festa de aniversário. Morto, olha a cara do Faustão, escreveu um internauta. Outro notou a timidez do apresentador: Ai que fofo, como ele é tímido!!!